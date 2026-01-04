В МВД раскрыли, связан ли взрыв в многоэтажке в Первоуральске с криминалом

МВД: взрыв газа в Первоуральске мог произойти из-за нарушений безопасности

Взрыв газа и последующее за ним возгорание в доме в Первоуральске Свердловской области произошли, вероятнее всего, из-за нарушений правил техники безопасности. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

«С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием», — сказал он.

Горелых подчеркнул, что это ЧП не носит криминальный характер.

Днем 4 января в МЧС России по Свердловской области сообщили о возгорании в трех квартирах в четырехэтажном доме на улице Ильича, 30, в Первоуральске. В ведомстве уточнили, что пожару предшествовал взрыв газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали два человека, семь жителей дома были эвакуированы.

Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано силами 16 спасателей и шести единиц техники. На данный момент устанавливаются точные причины произошедшего.

