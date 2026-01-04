Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В МВД раскрыли, связан ли взрыв в многоэтажке в Первоуральске с криминалом

МВД: взрыв газа в Первоуральске мог произойти из-за нарушений безопасности 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27559279_rnd_9",
    "video_id": "record::2446dc5a-7f5c-4823-b670-daeb81cc1afa"
}

Взрыв газа и последующее за ним возгорание в доме в Первоуральске Свердловской области произошли, вероятнее всего, из-за нарушений правил техники безопасности. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

«С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием», — сказал он.

Горелых подчеркнул, что это ЧП не носит криминальный характер.

Днем 4 января в МЧС России по Свердловской области сообщили о возгорании в трех квартирах в четырехэтажном доме на улице Ильича, 30, в Первоуральске. В ведомстве уточнили, что пожару предшествовал взрыв газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали два человека, семь жителей дома были эвакуированы.

Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано силами 16 спасателей и шести единиц техники. На данный момент устанавливаются точные причины произошедшего.

Ранее при взрыве на юге Москвы пострадали полицейские.
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+