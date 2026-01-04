В московском аэропорту ввели ограничения

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские дроны, летевшие в сторону столицы.

Утром 4 января в Минобороны России сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. По информации ведомства, налеты дронов произошли в период с с 23:30 до 7:00. Больше всего беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Там ликвидировали 37 БПЛА. Над Курской областью ликвидировали 22 дрона, по 11 БПЛА уничтожили над Калужской областью и Московским регионом (при этом три беспилотника летели на Москву). Над территорией Тульской области было сбито четыре дрона, в небе над Воронежской областью уничтожили два БПЛА, а над Белгородской, Ростовской и Орловской областями было сбито по одному беспилотнику.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.