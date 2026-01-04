Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Первоуральске спасатели потушили пожар после взрыва газа в доме

МЧС: в Первоуральске ликвидировали открытое горение после взрыва газа в доме 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27559027_rnd_9",
    "video_id": "record::2446dc5a-7f5c-4823-b670-daeb81cc1afa"
}

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Открытое горение ликвидировано на 35 квадратах», — уточнили в ведомстве.

О взрыве газа в многоэтажке на улице улице Ильича, д. 30 стало известно в 13:43 мск. По информации МЧС, в результате взрыва загорелись три квартиры. Из огня были спасены два человека, еще пять смогли эвакуироваться самостоятельно. Предварительно, пострадал один человек. Детей среди пострадавших нет. Спасатели также эвакуировали жителей подъезда, где произошел взрыв.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, на месте пожара работают 16 специалистов и шесть единиц техники. Причины ЧП устанавливаются.

До этого в Саратове в десятиэтажном доме по адресу улица Ладожская, 5 произошел взрыв бытового газа. В результате 27-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Ранее в Нижегородской области фейерверк пробил окно квартиры и устроил пожар.
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+