В Первоуральске спасатели потушили пожар после взрыва газа в доме

МЧС: в Первоуральске ликвидировали открытое горение после взрыва газа в доме

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Открытое горение ликвидировано на 35 квадратах», — уточнили в ведомстве.

О взрыве газа в многоэтажке на улице улице Ильича, д. 30 стало известно в 13:43 мск. По информации МЧС, в результате взрыва загорелись три квартиры. Из огня были спасены два человека, еще пять смогли эвакуироваться самостоятельно. Предварительно, пострадал один человек. Детей среди пострадавших нет. Спасатели также эвакуировали жителей подъезда, где произошел взрыв.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, на месте пожара работают 16 специалистов и шесть единиц техники. Причины ЧП устанавливаются.

До этого в Саратове в десятиэтажном доме по адресу улица Ладожская, 5 произошел взрыв бытового газа. В результате 27-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Ранее в Нижегородской области фейерверк пробил окно квартиры и устроил пожар.