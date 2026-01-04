На подлете к Москве сбили беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем канале в Мах написал мэр столицы Сергей Собянин.

До этого в Минобороны сообщили, что за ночь ПВО сбила 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с с 23:30 до 7:00. Больше всего беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Там ликвидировали 37 БПЛА. Над Курской областью ликвидировали 22 дрона, по 11 БПЛА уничтожили над Калужской областью и Московским регионом (при этом три беспилотника летели на Москву). Над территорией Тульской области было сбито 4 дрона, в небе над Воронежской областью уничтожили 2 БПЛА, а в небе над Белгородской, Ростовской и Орловской областями были сбиты по одному беспилотнику.

Позднее днем, в период с 10:00 мск до 13:00 мск, дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали над российскими регионами 11 украинских дронов.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате 210 беспилотников за сутки.