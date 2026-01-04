Минобороны сообщило о перехвате 210 беспилотников за сутки

В Минобороны заявили об уничтожении 210 дронов ВСУ за сутки

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также была сбита управляемая авиационная бомба. Все цели были поражены средствами ПВО.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 107 213 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, были выведены из строя 642 зенитных ракетных комплекса, 26 895 танков и других боевых бронированных машин, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 778 единиц специальной военной автомобильной техники.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

