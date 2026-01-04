Размер шрифта
В Минобороны назвали число сбитых за три часа беспилотников

В период с 10:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над российскими регионами перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов было ликвидировано над Брянской областью — восемь аппаратов, два — над Курской и один беспилотник был сбит над территорией Рязанской области.

Утром, по информации Минобороны, силы ПВО ликвидировали 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Наибольшее количество целей — 11 — сбили над территорией Белгородской области. В Воронежской области ликвидировали шесть дронов, в Курской и Липецкой областях по четыре БПЛА, в Тульской области — два. По одному беспилотнику нейтрализовали в Орловской, Калужской и Тамбовской областях.

Позднее стало известно, что обломки беспилотника частично разрушили частный дом в станице Журавской Кореневского района на Кубани. По данным местного оперштаба, в результате прилета никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что над регионами России за ночь сбили почти сто беспилотников. 

