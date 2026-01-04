Размер шрифта
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: аэропорт Калуги временно приостановил прием и выпуск самолетов
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения на полеты были сняты в аэропортах Иваново, Калуги и Тамбова.

В ночь на 4 января ограничения вводились в столичном Внуково и подмосковном Жуковском.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 4 января над регионами России было сбито 90 украинских беспилотников самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 23:30 до 7:00. Больше всего беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Там сбили 37 БПЛА. Над Курской областью ликвидировали 22 дрона.

