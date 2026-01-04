Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

На месте теракта в Херсонской области обнаружены фрагменты БПЛА

СК РФ: на месте теракта в Хорлах обнаружены фрагменты нескольких БПЛА
Сергей Мирный/РИА Новости

На месте теракта в Хорлах Херсонской области обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотников. Об этом заявили в Следственном комитете России, передает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, в данный момент устанавливаются их тип и место производства.

До этого стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Хорлы в Херсонской области не выжило 29 человек, среди них двое детей.

В медучреждениях остаются 15 пострадавших, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 50 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557419_rnd_2",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+