На месте теракта в Херсонской области обнаружены фрагменты БПЛА

На месте теракта в Хорлах Херсонской области обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотников. Об этом заявили в Следственном комитете России, передает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, в данный момент устанавливаются их тип и место производства.

До этого стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Хорлы в Херсонской области не выжило 29 человек, среди них двое детей.

В медучреждениях остаются 15 пострадавших, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 50 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области.