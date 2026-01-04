Размер шрифта
Новости. Общество

В аэропортах ряда городов России сняты ограничения

Росавиация: в аэропортах Иваново, Калуги и Тамбова сняли ограничения
Виталий Аньков/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Калуги и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере Max.

«Аэропорты Иваново («Гагарин»), Калуга («Туношна»), Тамбов («Донское»). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Он добавил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт Гагарин в Саратове временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 3:56.

В ночь на 4 января они также вводились в столичном Внуково и подмосковном Жуковском.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 4 января над регионами России было сбито 90 украинских беспилотников самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с с 23:30 до 7:00. Больше всего беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Там сбили 37 БПЛА.

Ранее на месте теракта в Херсонской области обнаружены фрагменты БПЛА.
 
