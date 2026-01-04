В Москве загорелся склад на Комсомольской площади. Данных о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

«На Комсомольской площади произошло загорание в подвале одноэтажного складского здания», — сказано в сообщении.

На месте работали специалисты ведомства, их количество не уточняется. В ведомстве добавили, что возгорание уже ликвидировали.

В МЧС Москвы уточнили, что в здании склада загорелась печатная продукция.

28 декабря в центре Москвы потушили пожар в бытовках на Зоологической улице. В ведомстве тогда сообщили, что огонь распространился на площади в 30 кв. м. При возгорании никто не пострадал.

До этого стало известно о пожаре на территории столичного Пресненского суда. Очевидцы рассказали, что там загорелись бытовки строителей, которые с июля ремонтируют здание госоргана. О пострадавших не сообщалось.

Ранее в Красноярском крае произошел пожар в мебельном цехе.