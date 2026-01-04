В Швейцарии опознали более половины жертв пожара в баре

Швейцарские правоохранители опознали более половины жертв пожара в Кран-Монтана. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Так, установлены личности 24 из 40 жертв трагедии. Большинство из них — в возрасте от 14 до 18 лет, отметили в ведомстве.

«Среди них — четыре швейцарки, шесть швейцарцев, двое итальянцев, юноша с двойным гражданством Италии и ОАЭ, румын, француз и турок», — сказано в пресс-релизе.

До этого президент конфедерации, министр экономики страны Ги Пармелен заявил, что 9 января объявили днем национального траура после пожара.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. Работавший на месте ЧП медик признался, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.