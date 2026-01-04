Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Швейцарии опознали более половины жертв пожара в баре

МВД Швейцарии: опознано более половины жертв пожара в Кран-Монтана
Denis Balibouse/Reuters

Швейцарские правоохранители опознали более половины жертв пожара в Кран-Монтана. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Так, установлены личности 24 из 40 жертв трагедии. Большинство из них — в возрасте от 14 до 18 лет, отметили в ведомстве.

«Среди них — четыре швейцарки, шесть швейцарцев, двое итальянцев, юноша с двойным гражданством Италии и ОАЭ, румын, француз и турок», — сказано в пресс-релизе.

До этого президент конфедерации, министр экономики страны Ги Пармелен заявил, что 9 января объявили днем национального траура после пожара.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. Работавший на месте ЧП медик признался, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27558271_rnd_1",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+