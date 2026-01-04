В Швейцарии 9 января объявили днем национального траура после трагедии в баре

Tages-Anzeiger: 9 января — день траура в связи с пожаром в баре в Швейцарии

В Швейцарии 9 января объявили днем национального траура после пожара в баре курорта Кран-Монтана. Об этом заявил президент конфедерации, министр экономики страны Ги Пармелен, пишет местная газета Tages-Anzeiger.

«В качестве еще одного знака национальной солидарности в 14:00, в начале траурной церемонии в Кран-Монтане, во всех церквях Швейцарии зазвонят колокола. Кроме того, на это время запланирована минута молчания по всей стране», — сказал он.

кроме того, Пармелен планирует принять участие в мемориальной церемонии, запланированной на тот же день.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. Работавший на месте ЧП медик признался, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии установили личности восьми из 40 жертв пожара на курорте.