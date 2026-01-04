Размер шрифта
В Петрозаводске школьница выпала из окна 9-го этажа, ее не спасли

В Петрозаводске 13-летняя девочка не выжила после падения с 9-го этажа
Госкомитет Карелии по безопасности/MAX

Девочку из Карелии госпитализировали после падения с высоты. Об этом сообщает госкомитет региона по безопасности.

Инцидент произошел в Петрозаводске, в доме на улице Торнева. Ребенок выпал из окна девятого этажа и приземлился на козырек подъезда. После этого очевидцы обратились в спасательную службу.

К моменту, когда специалисты прибыли на место, отец пострадавшей уже снял ее и принес в подъезд.

«Группа, дождавшись бригады СМП, оказала помощь в транспортировке пострадавшей в карету скорой помощи», – сообщается в публикации.

Медики оказывали помощь пациентке, но спасти ее не смогли. По какой причине школьница выпала из окна, не уточняется.

До этого в Екатеринбурге под окнами многоквартирного дома обнаружили женщину со вспоротым животом. Местные жители полагали, что кто-то расправился с пострадавшей, однако эту версию не подтвердили медики.

Как предположили специалисты, во время падения с высоты у пострадавшей разошлись швы. Пострадавшую не спасли.

Ранее в Петербурге молодой человек упал с балкона на высоте восьмого этажа.

