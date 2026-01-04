Саратовский Гагарин приостановил полеты

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 3:56.

Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Тамбова. В ночь на 4 декабря они также вводились в столичном Внуково и подмосковном Жуковском.

На этом фоне количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 20. В 1:30 мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице. Москву с вечера 3 января попытался атаковать 21 дрон.

Первый налет был зафиксирован в 19:37. БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Ограничения во Внуково были сняты в 1:12, а в Жуковском — в 3:52.

