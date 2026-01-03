Размер шрифта
Новости. Общество

Сальдо заявил, что ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области

Сальдо: удар по кафе в Хорлах Херсонской области был заранее спланирован ВСУ 
Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области и выжидали момент. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинские боевики хранили беспилотники в поле, в невидимых для российских РЭБ местах.

«Это, наверняка, над морем, потому что над морем там они могут немножко спрятаться», — уточнил Сальдо.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области на побережье Черного моря не выжили 28 человек, в том числе два ребенка, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее опубликовано видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.
 
