В Гонконге загорелся жилой комплекс

SCMP: при пожаре в ЖК в Гонконге эвакуировали около 250 человек
Tyrone Siu/Reuters

При пожаре в одном из жилых комплексов (ЖК) Гонконга эвакуировали около 250 человек. Восемь жильцов пострадали, еще одного спасти не удалось, пишет газета South China Morning Post.

Как уточняется, возгорание произошло в ЖК Mei Yu House. Травмы получили один мужчина и семь женщин, двое из пострадавших в тяжелом состоянии, выяснили корреспонденты.

Эвакуированные жители на данный момент расположились в школе неподалеку. Власти сообщают, что возгорание уже ликвидировали. Причины происшествия устанавливают компетентные органы.

26 ноября в жилом комплексе района Тай По, где проживали около четырех тысяч человек, вспыхнул мощный пожар. Предположительно, причиной происшествия стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось. Позднее сообщалось, что еще в 2024 году местные жители жаловались властям на строительную сетку, которой были покрыты бамбуковые леса во время ремонта ЖК, опасаясь, что падающие на нее предметы могут спровоцировать пожар.

Ранее была названа сумма ущерба от масштабного пожара в ЖК в Гонконге.

