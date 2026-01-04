У границ Мордовии заметили БПЛА

На территории Мордовии введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное правительство.

В ведомстве призвали жителей при необходимости звонить в экстренные службы по номеру 112.

Режим «Беспилотная опасность» вводят при обнаружении беспилотников, приближающихся к региону. Когда он начинает действовать, следует сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах. Работу мобильного интернета в это время могут ограничить.

До этого количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 20. В 1:30 мэр Сергей Собянин заявил о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице. Таким образом, Москву с вечера 3 января попытался атаковать 21 дрон. Первый налет был зафиксирован в 19:37. БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).