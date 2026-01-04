Размер шрифта
В Воронежской области вновь объявлена тревога из-за угрозы удара БПЛА

Гусев: в Россошанском районе опять объявлена тревога из-за угрозы удара БПЛА
В Россошанском районе Воронежской области вновь объявлена угроза непосредственного удара БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Россошанский район - вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — отмечается в публикации.

Также известно, что режим непосредственной опасности атаки беспилотниками сохраняется на территории Воронежа.

До этого Гусев сообщил об отмене угрозы удара БПЛА на территории Россошанского и Острогожского районов. Всего режим опасности атаки беспилотников был введен на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского и Острогожского районов Воронежской области.

3 января в период с 16:00 до 23:30 мск силы ПВО уничтожили в пределах России более ста украинских беспилотников самолетного типа, в том числе более 40 — в небе Брянской области. В Калужской области и Московском регионе более 40 дронов. В Тульской области ликвидировано 5 беспилотных аппаратов. В Крыму, Орловской области и над Азовским морем было сбито по 4 БПЛА. Еще 3 дрона уничтожены в небе Ростовской области, и по одному — в Краснодарском крае, Курской и Тверской областях.

Ранее у границ Мордовии заметили БПЛА.

