Эксперт опроверг утверждения о связи «белого списка» Минцифры с «отключением интернета»

Эксперт РОЦИТ Капранов: спекуляции об «отключении интернета» в РФ некорректны
true
true
true
close
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В связи с появлением «белого списка» Минцифры в инфополе появилось немало спекуляций вокруг темы «отключения интернета». К реальности они отношения не имеют, заявил эксперт РОЦИТ и руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов.

По его словам, сегодня в России ведется необходимый процесс поиска баланса между возможностями и безопасностью в условиях вражеских атак при помощи БПЛА — противник использует сети связи для наведения беспилотников.

«Кроме того, у операторов вражеских дронов есть возможность определять местонахождение по активным вышкам сотовой связи. В такой ситуации проще всего и эффективнее всего выключить сеть совсем, но это невозможно в условиях цифровой экономики и цифрового общества», — отметил Капранов.

Он подчеркнул: формирование «белого списка» Минцифры — компромиссное решение, позволяющее в условиях угрозы сохранить доступ россиян к сервисам, которые обеспечивают повседневную жизнь: сеть функционирует в таком режиме, пока военные выполняют свою работу и устраняют угрозу.

«Потому говорить про любую «изоляцию интернета» абсолютно некорректно», — акцентировал внимание Капранов.

С экспертом РОЦИТ согласился замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он пояснил, что на фоне атак временно ограничивается только мобильная передача данных в конкретных зонах риска.

«Именно поэтому формируется перечень ресурсов, которые должны оставаться доступными всегда. Цель прямо противоположна «отключению Интернета» — обеспечить людям стабильный доступ к государственным услугам, навигации, банкам, СМИ и другим жизненно важным сервисам, даже когда в целях безопасности действует режим ограничения», — рассказал Кирьянов.

Ранее сообщалось, что в России расширен перечень цифровых сервисов, которые продолжают работать в периоды ограничения мобильного интернета. Минцифры сформировало второй пакет ресурсов, доступных при отключениях связи по соображениям безопасности. Операторы мобильной связи уже реализовали все необходимые технические настройки, обеспечивающие работу этих ресурсов.

