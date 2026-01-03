Размер шрифта
Неженатым туристам запретили заниматься сексом на Бали

В Индонезии запретили туристам секс вне брака
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, который запрещает внебрачные интимные отношения. Нарушителям закона грозит до одного года лишения свободы, сообщает Reuters.

Как отмечается, запрет касается иностранных туристов, посещающих острова Индонезии, включая Бали. Закон, принятый парламентом страны в 2022 году, начал действовать только сейчас. В соответствии с поправками, право подавать жалобы на нарушение семейных ценностей имеют только ближайшие родственники: обманутый супруг, а также родители или дети пострадавшей стороны.

Эта норма является частью широкомасштабной правовой реформы, направленной на отмену устаревших колониальных законов. Помимо запрета на супружескую неверность, новый кодекс также предусматривает уголовную ответственность за богохульство.

До этого «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова подверглась попытке изнасилования на Бали. По словам девушки, ее силой удерживал один «восточный» мужчина на его вилле, он отобрал у нее телефон и пытался совершить над ней насилие сексуального характера. Она отметила, что в Индонезии существует «очень хорошая защита» для женщин — строгие законы против домашнего насилия. Модель выразила надежду, что преступника депортируют или посадят в тюрьму.

Ранее «Мисс Россия» показала предполагаемого похитителя на Бали.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556153_rnd_5",
    "video_id": "record::26a716d8-2424-4464-934d-64da93aeb82d"
}
 
