Число заявок на грин-карту США за 10 лет выросло вдвое

РИА Новости: за 10 лет число заявок на грин-карту США увеличилось в два раза
Количество заявок на участие в американской лотерее грин-карт за последние десять лет выросло примерно в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Как выяснил корреспондент агентства, в розыгрыше на 2015 финансовый год зарегистрировались около 9,4 млн человек, тогда как к 2025 финансовому году число участников приблизилось к 21 млн. При этом количество победителей за этот период изменилось незначительно: в 2015 году выиграли 131 060 человек, а спустя десять лет — 125 514.

В агентстве напомнили, что выигрыш в лотерее не означает автоматического получения вида на жительство в США. Отобранные участники лишь получают право подать заявление на иммиграционную визу в рамках ежегодной квоты, которая составляет около 55 тыс. виз. Вместе с тем из-за изменений в законодательстве фактическое число доступных виз в 2026 году сократится примерно до 51 850.

19 декабря власти США на время приостановили программу розыгрыша грин-карт из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе. Однако РИА Новости писало, что ужесточение миграционной политики США не сказалось на числе выигравших.

Ранее в Госдуме предложили разыгрывать русские грин-карты среди американцев.

