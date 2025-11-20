Мишустин заявил о готовности сотрудничать с Китаем и Индией в Арктике

Мишустин: Россия готова к работе с Китаем и Индией в Арктике

Российская сторона готова к взаимовыгодной совместной работе с Индией, Китаем и другими государствами по использованию Трансарктического транспортного коридора, ключевой участок которого проходит по Севморпути, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России». Его слова передает ТАСС.

«Интерес к сотрудничеству по его (Трансарктического транспортного коридора - прим.ред.) использованию проявляют Китай, Индия и целый ряд других государств. И мы готовы к совместной работе на основе взаимной выгоды», — отметил премьер-министр.

До этого Мишустин анонсировал российское лидерство в сфере беспилотных технологий. Он отметил, что на пилотных дорогах сейчас находятся 90 грузовых автомобилей с системами автоматического управления. В связи с чем Мишустин выразил надежду на скорую подготовку необходимой инфраструктуры и завершение адаптации нормативно-правовой базы для вывода беспилотных машин на дороги общего пользования.

