На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил о готовности сотрудничать с Китаем и Индией в Арктике

Мишустин: Россия готова к работе с Китаем и Индией в Арктике
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российская сторона готова к взаимовыгодной совместной работе с Индией, Китаем и другими государствами по использованию Трансарктического транспортного коридора, ключевой участок которого проходит по Севморпути, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России». Его слова передает ТАСС.

«Интерес к сотрудничеству по его (Трансарктического транспортного коридора - прим.ред.) использованию проявляют Китай, Индия и целый ряд других государств. И мы готовы к совместной работе на основе взаимной выгоды», — отметил премьер-министр.

До этого Мишустин анонсировал российское лидерство в сфере беспилотных технологий. Он отметил, что на пилотных дорогах сейчас находятся 90 грузовых автомобилей с системами автоматического управления. В связи с чем Мишустин выразил надежду на скорую подготовку необходимой инфраструктуры и завершение адаптации нормативно-правовой базы для вывода беспилотных машин на дороги общего пользования.

Ранее министр транспорта РФ выступил за беспилотный Севморпуть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами