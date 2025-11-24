Путину доложили о ситуации с грузопотоком по Северному морскому пути

Чибис: промпроекты по грузопотоку по Севморпути спланированы до 2035 года

Промышленные проекты в рамках грузового потока по Севморпути заполняют график до 2035 года, однако необходимо разработать товарную базу для реализации в последующие годы после указанного срока. Об этом губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, передает пресс-служба Кремля.

«Те проекты, которые сегодня реализуются, которые структурированы, по которым идет работа, сопровождение, они обеспечивают рост грузопотока [по Северному морскому пути] до 2035 года», — сказал он российскому лидеру.

По словам Чибиса, необходимо определить дальнейшие инвестиции для снижения рисков уменьшения грузопотока.

В ходе пленарного заседания международного форума «Арктика — территория диалога» в марте Путин заявлял, что за последние десять лет грузопоток по Северному морскому пути увеличился почти в десять раз. По его словам, если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего 4 млн тонн грузов, то в прошлом году — почти 38 млн тонн.

Глава РФ подчеркивал, что Севморпуть должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.

