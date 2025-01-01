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Захарова: иностранцы не могут держать себя в руках из-за красоты женщин в России

Захарова рассказала, что иностранцы считают россиянок опасно красивыми
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что многие иностранцы «жаловались» ей на россиянок.

По словам дипломата, «огромное количество мужчин» говорили, что в Россию приезжать «опасно».

«Я говорю: «Почему?» Говорят: «Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно», — сказала Захарова.

Она добавила, что иностранцы отмечают, что женщины, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, производили впечатление на приезжих своим внешним видом и красивой одеждой. На это дипломат ответила, что в России «просто так живут».

Прошлым летом исследование STARWIND показало, что почти четверть россиянок осваивают домашний уход по советам блогеров. Самостоятельный уход женщины выбирают по разным причинам. Наиболее распространенная — желание выглядеть красивой и ухоженной каждый день, а не только по особым случаям.

Ранее участница из России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная».

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