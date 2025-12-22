Россияне рассказали, кого считают бедным

Опрошенные россияне отнесли к бедным граждан с ежемесячным доходом до 50 тыс. рублей. Средним классом респонденты считают тех, кто зарабатывает от 50 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Такие данные следуют из опроса, проведенного Rodin.Capital (есть у «Газеты.Ru»).

Отдельно россияне стали чаще выделять категорию выше среднего — к ней относят людей с доходами от 150 до 300 тыс. рублей. Богатыми, по мнению респондентов, являются те, кто зарабатывает 300–500 тыс. рублей в месяц, а состоятельными — граждане с доходом свыше 500 тыс. рублей.

Сейчас 45% россиян в целом удовлетворены своим уровнем доходов, однако не могут позволить себе крупные покупки стоимостью более 1 млн рублей — автомобиль, квартиру или дачу. Годом ранее таких было 42%. Полностью не испытывают финансовых ограничений лишь 5% респондентов, их доля за год выросла на 1 п.п.

При этом 50% опрошенных признались, что периодически сталкиваются с нехваткой средств. Именно эта категория, как правило, чаще обращается в финансовые организации за заемными деньгами.

В опросе приняли участие 3987 респондентов в возрасте от 21 до 61 года.

