На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, кого считают бедным

Rodin.Capital: опрошенные россияне сочли бедными людей с доходом до 50 тыс. руб.
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Опрошенные россияне отнесли к бедным граждан с ежемесячным доходом до 50 тыс. рублей. Средним классом респонденты считают тех, кто зарабатывает от 50 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Такие данные следуют из опроса, проведенного Rodin.Capital (есть у «Газеты.Ru»).

Отдельно россияне стали чаще выделять категорию выше среднего — к ней относят людей с доходами от 150 до 300 тыс. рублей. Богатыми, по мнению респондентов, являются те, кто зарабатывает 300–500 тыс. рублей в месяц, а состоятельными — граждане с доходом свыше 500 тыс. рублей.

Сейчас 45% россиян в целом удовлетворены своим уровнем доходов, однако не могут позволить себе крупные покупки стоимостью более 1 млн рублей — автомобиль, квартиру или дачу. Годом ранее таких было 42%. Полностью не испытывают финансовых ограничений лишь 5% респондентов, их доля за год выросла на 1 п.п.

При этом 50% опрошенных признались, что периодически сталкиваются с нехваткой средств. Именно эта категория, как правило, чаще обращается в финансовые организации за заемными деньгами.

В опросе приняли участие 3987 респондентов в возрасте от 21 до 61 года.

Ранее россиянам рассказали, куда вложить сбережения в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами