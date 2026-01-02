Юрист напомнил россиянам о праве не отвечать на звонок начальника в праздники

Россияне имеют право не отвечать на звонок от начальства в праздники, если они не работают сотрудниками чрезвычайных служб. Об этом заявил юрист Олег Зернов, передает РИА Новости.
Он напомнил, что, согласно статье 107 Трудового кодекса РФ, граждане имеют право на отдых в праздничные дни, если они не являются сотрудниками экстренных служб или правоохранительных органов.
Зернов подчеркнул, что у всех остальных граждан неотвеченный звонок не будет считаться правонарушением.
До этого член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров напомнил россиянам, что их работодатели не могут привлекать сотрудников к работе в праздничные дни без их согласия. Исключения возможны только в случае катастроф, несчастных случаев или чрезвычайных ситуаций.
Новогодние выходные продлятся до 11 января, они станут самыми длительными за последние годы.
Ранее россияне рассказали, что их раздражает в рабочих cозвонах.