Россияне рассказали, что их раздражает в рабочих cозвонах

Каждый шестой опрошенный россиянин (18%), работающий в офисе, проводит на каждом созвоне от одного до двух часов. Почти 40% опрошенных обвиняют в затянутых совещаниях руководителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью смарт-офисов SOK и сервисом видеоконференций «Яндекс Телемост» (есть у «Газеты.Ru»).

70% звонков заканчиваются в течение часа. Сами сотрудники уверены, что онлайн-конференции должны длиться намного меньше: 42% считают, что идеальный онлайн-созвон должен продолжаться не больше получаса.

Причин затянутых онлайн-совещаний много. 37% сотрудников отмечают, что сконцентрироваться на предмете обсуждения и сути встречи участникам онлайн-звонка мешают разговорчивые руководители, которые уводят обсуждения в сторону. Среди других популярных помех фоновый шум и эхо (36%), перебивающие друг друга коллеги (33%) и необходимость параллельно выполнять другие рабочие задачи (17%).

Проблемы создает и само место подключения. 29% опрошенных пожаловались на отсутствие комфортного места для созвона. Каждому десятому сотруднику приходилось хотя бы раз выходить на онлайн-звонок из кофейни, 6% проводили онлайн-совещания из салона авто, а 3% – даже из метро. При этом каждый четвертый респондент рассказал, что его сильно раздражает, когда другие участники встречи подключаются к видеоконференции на ходу.

Несмотря на то, что офисные сотрудники обычно подключаются к встречам из-за рабочего стола в общем офисном пространстве, половина респондентов рассказала, что дома испытывает намного больший стресс, чем при подключении к звонкам из офиса. Участникам онлайн-совещаний дома мешают посторонние шумы, плохой интернет и отсутствие комфортного рабочего места.

Каждый четвертый опрошенный офисный сотрудник присутствует минимум на одном онлайн-звонке в день, а 19% ходят на несколько звонков ежедневно.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

