В российском городе спасли кошку, у которой хвост примерз к дереву

Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже спасатели помогли кошке, хвост которой примерз к дереву. Об этом сообщает «Вести.Воронеж», ссылаясь на пресс-службу местной гражданской обороны.

«К спасателям обратилась женщина. Она сообщила о том, что на дереве застряла кошка. Сотрудники ГО и ЧС приехали на вызов и помогли животному – его передали жительнице Воронежа, которая и позвонила в службу спасения», — говорится в материале.

30 декабря в Петербурге сотрудники МЧС вскрыли фургон, в котором местный житель запер двух породистых собак. Фургон, где сутками скулили собаки, стоял на углу Скобелевского и Удельного проспектов. Сегодня активисты вызвали спасателей, которые вскрыли автомобиль в присутствии свидетелей. На горе хлама мерзли две австралийские пастушьи собаки.

Местные жители говорят, что хозяин фургона, 45-летний мужчина по имени Дмитрий, который, по их словам, выглядит «как бомж», уже не в первый раз попадается на жестоком обращении с животными.

Ранее полицейский спас собаку из замерзшего озера.

