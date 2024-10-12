Священник раскрыл связь между покойниками и демонами во сне

Русская православная церковь не одобряет общение с душами усопших, как на кладбищах, так и во сне. Представитель православной церкви Ульян Кречетов объяснил, почему не стоит этого делать.

По словам священнослужителя, общением с покойниками занимаются прежде всего практикующие черную магию и если поддаться дурному влиянию, то можно оказаться под властью демонов.

Кречетов отметил, что человеческая душа в момент попытки налаживания связи с усопшим крайне уязвима и на нее легко оказать влияние, поскольку изначально это считается грехом. Человек надеется услышать голос или что-то узнать «с того света», однако это невозможно по замыслу Господа.

«В противном случае, постоянно общаясь непонятно с кем, можно дойти и до крайности — горюющим родственником наверняка захочет овладеть нечистая сила», — считает священник.

Кречетов подчеркнул, что все, что выходит за рамки и противоречит Богу, является бесовским. Также священники считают, что не следует общаться с покойниками и во снах, поскольку личину усопшего может принять демон, который пожелал смутить душу человека и овладеть им. Служители церкви считают, что злые духи могут явиться человеку в различных образах, в том числе и человеческих, чтобы склонить ко злу через лесть, обман, а также мнимые доброту и святость.

В Священном Писании на тему общения с усопшими говорилось: «И если какая душа обратится к вызывающим усопших и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее... Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать покойников или волхвовать, да будут преданы убиению: камнями должно побить их, кровь их на них» (Лев. 20:6,27).

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