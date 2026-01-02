Размер шрифта
В Якутии возбудили дело после гибели семьи при пожаре

СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутии возбудили уголовное дело после гибели пяти человек, включая троих детей, при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание на кухне. В ведомстве отметили, что дом не был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Пожар произошел в двухэтажном частном доме в селе Сунтар в Якутии. В МЧС России по региону сообщили, что площадь возгорания составила 24 квадратных метра. С огнем боролись шесть спасателей и две единицы техники. В результате случившегося погибли пять человек, в том числе трое детей. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа.

До этого в Свердловской области два подростка 12 и 14 лет не выжили при пожаре в частном доме. Установлено, что компания из 13 человек отмечала Новый год в СНТ «Юбилейный» в поселке Медянкино. Предварительно, утром 1 января они решили истопить печь. Для этого была использована легковоспламеняющуюся жидкость, что и привело к возгоранию.

Два подростка получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще троих госпитализировали с ожогами и отравлением. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее пожарный рассказал, как уберечь квартиру от огня.

