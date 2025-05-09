В Киеве задержали пенсионеров за советские песни

В Киеве сотрудники полиции задержали нескольких пенсионеров, которые решили отметить День Победы и исполняли советские песни. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале украинского издания «Обозреватель».

На кадрах видно, как в центре столицы Украины несколько пожилых людей поют советские песни, затем к ним подходят полицейские. Правоохранители требуют от этих граждан прекратить акцию. После этого сотрудники полиции пытаются силой увести пенсионеров, из-за чего те падают на асфальт.

Также издание опубликовало видео, на котором запечатлено, как правоохранители усаживают пожилых людей в патрульные автомобили, чтобы доставить в участок.

9 мая полиция Киева задержала бабушку из-за пилотки с красной звездой. Во время задержания она отказалась снять пилотку, подчеркнув, что звездочки на ней не видно.

Женщина ежегодно возлагает цветы к памятникам советских воинов. По данным украинского издания «Страна.ua», ее зовут Галина Петровна и в 2024 году она была задержана за посещение памятника в советской форме.

Ранее Медведчук заявил, что у украинцев не отнимут День Победы.