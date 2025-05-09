Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве задержали пенсионеров за советские песни

В Киеве задержали нескольких пенсионеров за исполнение советских песен

В Киеве сотрудники полиции задержали нескольких пенсионеров, которые решили отметить День Победы и исполняли советские песни. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале украинского издания «Обозреватель».

На кадрах видно, как в центре столицы Украины несколько пожилых людей поют советские песни, затем к ним подходят полицейские. Правоохранители требуют от этих граждан прекратить акцию. После этого сотрудники полиции пытаются силой увести пенсионеров, из-за чего те падают на асфальт.

Также издание опубликовало видео, на котором запечатлено, как правоохранители усаживают пожилых людей в патрульные автомобили, чтобы доставить в участок.

9 мая полиция Киева задержала бабушку из-за пилотки с красной звездой. Во время задержания она отказалась снять пилотку, подчеркнув, что звездочки на ней не видно.

Женщина ежегодно возлагает цветы к памятникам советских воинов. По данным украинского издания «Страна.ua», ее зовут Галина Петровна и в 2024 году она была задержана за посещение памятника в советской форме.

Ранее Медведчук заявил, что у украинцев не отнимут День Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами