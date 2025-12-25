Квартира вспыхнула из-за детской шалости с огнем в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ребенок решил пошалить с огнем и спалил квартиру. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в квартире на первом этаже дома на Дачной улице в Ленинском районе. Предварительно, ребенок остался в детской без присмотра и решил пошалить с огнем — с этого начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили плотное задымление.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали шесть человек, ребенка спасли. Для ликвидации возгорания привлекли 20 сотрудников МЧС и шесть единиц специальной техники.

До этого две малолетние девочки попали в реанимацию с ожогами после пожара в Ленобласти. По словам соседей, в квартире, где проживали дети, часто происходили ссоры и драки, а малолетние регулярно оставались без присмотра.

Ранее пьяный воронежец из мести поджег дом с возлюбленной и ребенком внутри.