Детям напомнили о запрете на запуск фейерверков

МЧС РФ предупредило детей о запрете на запуск салютов, ракет и фестивальных шаров
Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет детям на запуск всех видов фейерверков, салютов, ракет и фестивальных шаров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве также напомнили, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию, добавили в МЧС.

До этого сообщалось, что в России маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, находящихся в жилых домах.

В Московской области двое детей пострадали из-за взрыва петард. В первом случае малолетний получил тяжелые травмы лица и глаз, его госпитализировали. Во втором — девочке разорвало барабанную перепонку, малолетнюю доставили в больницу.

Ранее петарда взорвалась в руках у школьника в Саратовской области.

