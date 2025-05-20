Стало известно, кто стал обладателем миллиардного приза в лотерее «Русское лото»

Фельдшер с Сахалина стал обладателем миллиардного приза в лотерее «Русское лото»

Фельдшер Сахалинской больницы Александр Куряев стал победителем в новогоднем розыгрыше «Русского лото», мужчина выиграл 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гослотереи.

По словам победителя, билет он приобрел на сайте лотереи в ноябре 2024 года. О своем выигрыше он узнал случайно, решив проверить личный кабинет после общения с коллегой в больнице, который также участвовал в розыгрыше.

«На работе коллега, который тоже покупал билеты лотереи, сказал: «Слышал, сахалинец выиграл, вдруг ты — проверь!» Спустя время я тоже решил посмотреть результаты розыгрыша и зашел в личный кабинет. <...> Открыл снова страницу личного кабинета, загуглил высветившиеся цифры и понял, что выиграл миллиард рублей. Конечно, волосы встали дыбом», — поделился мужчина.

После вычета налогов Куряев получит более 781 млн рублей.

Мужчина намерен потратить приз на строительство загородного дома у моря и приобрести катер для путешествий с супругой.

Фельдшер отметил, что традиция участвовать в лотереях была заложена его матерью, которой некогда повезло стать обладательницей стиральной машины.

Ранее хирург из Чувашии купил билет в лотерею после ночной смены и выиграл 29,5 млн рублей.