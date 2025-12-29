Врач рассказал, какие виды алкоголя вызывают «менее яркое» похмелье

Более «щадящих» видов алкоголя не существует, однако, джин, водка и текила высокой очистки содержат меньше конгенеров. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри, комментируя мнение о том, что от некоторых сортов спиртного наступает более мягкое похмелье.

«Спирт один и тот же, но количество примесей, таких как метанол, сивушные масла, танины, разное. Джин, водка, текила высокой очистки действительно содержат меньше конгенеров, чем бурбон или красное вино, поэтому вызывают менее яркое похмелье», — уточнил эксперт.

По его словам, в этом вопросе решающую роль играет дозировка напитков. Так, например, бутылка текилы может навредить печени сильнее, чем бокал тяжелого красного вина. Альмасри также подчеркнул, что безопасной суточной дозы алкоголя не существует.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юрий Клинов до этого рассказал «Газете.Ru», что новогодние праздники традиционно сопровождаются обильным застольем и употреблением алкоголя, однако именно праздничная ночь нередко оборачивается тяжелым самочувствием на следующий день. Чтобы минимизировать вред для организма, важно соблюдать несколько базовых медицинских правил.

Так, например, нельзя пить на голодный желудок. Алкоголь быстрее всасывается в кровь, если человек не ел, что резко усиливает интоксикацию.

Ранее россиянам рассказали, как избежать похмелья и переедания в предновогодний период.