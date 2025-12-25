Лукашенко обсудил со спецпосланником Трампа лишний вес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с специальным посланником Дональда Трампа в Белоруссии Джоном Коулом интересовался у него препаратами для похудения. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Коул рассказал Лукашенко об опыте применения препарата для борьбы с ожирением «Зепбаунд» и передал белорусскому президенту брошюру от производителя.

«Возможно, подумали американские чиновники, найдется способ помочь в борьбе с избыточным весом 71-летнему главе государства, желающему сбросить лишние килограммы. Они решили поискать способ организовать поставку «Зепбаунда» для личного пользования Лукашенко», — пишет WSJ.

Издание отмечает, что Лукашенко интересовался препаратами для снижения веса еще в апреле и близкий помощник советовал ему «что-нибудь предпринять в отношении своей полноты», пишет издание со ссылкой на источник.

12 декабря Лукашенко в Минске принял американскую делегацию во главе с Коулом, чтобы обсудить мировые проблемы. Этот визит спецпосланника США стал вторым за последние три месяца. После завершения переговоров Коул сообщил, что Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Газета The New York Times написала, что переговоры Лукашенко и Коула свидетельствуют о потеплении в отношениях между странами.

Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть.