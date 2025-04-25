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Челябинка заблудилась и десять дней выживала в лесу

В Челябинской области спасли женщину, которая провела 10 дней в лесу
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Telegram-канал Ural Mash

Пожилую жительницу Челябинской области нашли спустя десять дней поисков в лесу. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, женщина из Верхнего Уфалея ушла в лес, но так и не вернулась. Спустя некоторое время она позвонила дочери и сообщила, что заблудилась, но вскоре у нее разрядился телефон.

Спустя десять дней пропавшую нашли живой. После обнаружения ее передали медикам. Получила ли она какие-либо травмы, не уточняется.

По данным kp.ru, к поискам привлекли около 300 человек. Помимо полицейских и спасателей, в мероприятиях принимали участие волонтеры.

«Территорию прочесывали на внедорожниках и квадроциклах, осматривали с воздуха с помощью беспилотника. Пешком обошли больше трех тысяч километров», – сообщается в публикации.

По словам добровольцев, женщина «сравнительно здорова». То, что она выжила в лесу, волонтеры назвали чудом.

Ранее в Москве нашли пропавшего по дороге в школу семилетнего мальчика.

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