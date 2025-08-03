Мать с сыном заблудились во время сбора ягод и пять дней выживали в Карелии

В Карелии мать и сын ушли в лес за ягодами, заблудились и провели там пять дней

Мать и сын пять дней выживали в лесу Карелии, заблудившись во время сбора ягод. Об этом они рассказали kp.ru.

Как сообщается, 42-летняя Елена и 18-летний Евгений Булыгины ушли в лес у села Сумский Посад 26 июля, но домой вовремя не вернулись. В воскресенье, 27 июля, Елена в последний раз созвонилась с мужем, после чего ее телефон разрядился. Активные поиски начались лишь 30 июля, когда родные забеспокоились.

«Должны были вернуться с воскресенья на понедельник поздно ночью или рано утром. Места знакомые, которые Лена хорошо знает», — объясняет ее супруг Иван.

Первые четыре дня мать и сын оставались на месте, жгли костры, чтобы их заметили спасатели, но безуспешно. Они питались ягодами и туристической кашей, ночевали под открытым небом, защищаясь от комаров огнем.

Елена уточнила, что правилам поведения в такой ситуации ее научил отец, бывший директор лесного хозяйства. Женщина утверждает, что пока их искали, они с сыном встретили в лесу медведя, лося и других животных.

Булыгиных обнаружили случайно пожарные, которые тушили лесной пожар, по всей видимости, возникший из-за костров Елены. Мать и сын не пострадали, и, несмотря на пережитое, уже планируют новые походы.

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