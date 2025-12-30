Размер шрифта
Новости. Общество

Пассажиры дважды пытались улететь из Пулково в Калининград, но возвращались обратно

78.ru: борт из Петербурга в Калининград сутки не может вылететь из-за непогоды
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рейс авиакомпании Nordwind Петербург — Калининград уже сутки не может вылететь из Пулково из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения. Об этом 78. ru сообщил один из пассажиров.

По словам мужчины, они уже дважды пытались приземлиться в аэропорту Храброво, но каждый раз возвращались в Петербург. В первый раз рейс объявили отмененным, пассажиры подошли к офису авиакомпании, после чего представитель авиакомпании сообщила, что что «наш рейс переносится с 9 часов вечера». Молодой человек рассказал, что пассажирам вручили ваучеры на питание на 500 рублей, а на вопрос о размещении в отеле, им ответили, что «ничего такого не предусмотрено». При этом люди провели в аэропорту больше суток.

Как уточняют журналисты, рейс в Калининград перенесли на 15:00 мск 30 декабря. Всех пассажиров, а это больше 80 человек, до этого времени расселили в отели.

До этого сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задержали около 250 рейсов. Сотрудникам воздушных гаваней приходилось чистить взлетно-посадочные полосы от снега, а противообледенительная обработка тормозила вылеты.

Ранее аассажиры рейса Шарджа — Москва ночевали в аэропорту из-за его отмены.

