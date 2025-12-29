Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Москвичи и туристы в новогоднюю ночь смогут прокатиться на санях Деда Мороза

На ВДНХ в ночь на 1 января запустят «Портал в мир подарков»
Пресс-служба ВДНХ

В новогоднюю на ВДНХ все желающие смогут стать зрителями и участниками праздничной программы с выступлениями фигуристов и светомузыкальным шоу. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Уточняется, что гостей главной выставки страны в ночь на 1 января ждет не только ночное катание на одном из самых больших катков города, но и яркая программа мероприятий «Портал в мир подарков», концерты, дискотеки, шоу и фотосессии.

Праздник стартует в 21:00 на Центральной аллее, отсюда отправится в путь главный герой ночи — Дед Мороз. Гости смогут сфотографироваться с зимним волшебником и прокатиться на его сказочных самоходных санях.

На сцене перед павильоном № 1 «Центральный» выступят группы «Рубеж веков», Nansi & Sidorov, диджеи, а также пройдет уникальное световое барабанное шоу «Вольто». Ведущими мероприятия станут человек и искусственный интеллект.

Празднование на Центральной аллее продлится до 01:00. Вход свободный.

На катке программа стартует в 22:00. Ее откроет шоу-балет, а продолжит сказка на льду с диджей-сетами и выступлением джаз-банда и кавер-коллектива City band. Также Дед Мороз со Снегурочкой поздравит собравшихся с Новым годом. Мероприятия продлятся до 02:30, попасть на него можно по билетам на каток.

До 03:00 на ВДНХ будет работать канатная дорога «Воздушный трамвай». Билеты на аттракцион доступны на сайте выставки.

Ранее сообщалось, что территорию ВДНХ и парка «Останкино» украсили к Новому году почти 300 тематическими конструкциями и световыми инсталляциями.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+