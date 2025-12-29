Москвичи и туристы в новогоднюю ночь смогут прокатиться на санях Деда Мороза

На ВДНХ в ночь на 1 января запустят «Портал в мир подарков»

В новогоднюю на ВДНХ все желающие смогут стать зрителями и участниками праздничной программы с выступлениями фигуристов и светомузыкальным шоу. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Уточняется, что гостей главной выставки страны в ночь на 1 января ждет не только ночное катание на одном из самых больших катков города, но и яркая программа мероприятий «Портал в мир подарков», концерты, дискотеки, шоу и фотосессии.

Праздник стартует в 21:00 на Центральной аллее, отсюда отправится в путь главный герой ночи — Дед Мороз. Гости смогут сфотографироваться с зимним волшебником и прокатиться на его сказочных самоходных санях.

На сцене перед павильоном № 1 «Центральный» выступят группы «Рубеж веков», Nansi & Sidorov, диджеи, а также пройдет уникальное световое барабанное шоу «Вольто». Ведущими мероприятия станут человек и искусственный интеллект.

Празднование на Центральной аллее продлится до 01:00. Вход свободный.

На катке программа стартует в 22:00. Ее откроет шоу-балет, а продолжит сказка на льду с диджей-сетами и выступлением джаз-банда и кавер-коллектива City band. Также Дед Мороз со Снегурочкой поздравит собравшихся с Новым годом. Мероприятия продлятся до 02:30, попасть на него можно по билетам на каток.

До 03:00 на ВДНХ будет работать канатная дорога «Воздушный трамвай». Билеты на аттракцион доступны на сайте выставки.

Ранее сообщалось, что территорию ВДНХ и парка «Останкино» украсили к Новому году почти 300 тематическими конструкциями и световыми инсталляциями.