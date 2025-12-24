Врач объяснила, как кошки влияют на здоровье владельцев

Кошки благотворно влияют на своих владельцев, в результате чего те реже страдают от высокого давления и сердечно-сосудистых катастроф. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Кристина Журавлева.

«Поглаживание кошки вызывает мгновенный выброс окситоцина и снижает уровень кортизола. Это природный способ профилактики гипертонии. Для поддержания здоровья сосудов и общего тонуса кошка в доме эффективнее многих биодобавок», — отметила эксперт.

Клинический психолог Вероника Селезнева добавила, что взаимодействие с питомцами снижает уровень тревожности и облегчает симптомы депрессии. Кроме того, кошки помогают людям пережить периоды выгорания и возвращают человеку ощущение смысла и ответственности.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого рассказал «Газете.Ru», что использование ароматических свечей в доме создает уютную атмосферу, но владельцам домашних животных следует быть осторожными: некоторые эфирные масла и синтетические ароматы могут представлять серьезную опасность для кошек и собак.

Ранее ветеринар призвал не наряжать домашних кошек на Новый год.