В Томской области на строительстве моста украли десятки миллионов рублей

Прокуратура: в Томской области украли 66 млн рублей на строительстве моста
Shutterstock

В Томской области при строительстве моста через реку Кайма украли 66 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, строительство моста должно было быть реализовано в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Управление автомобильных дорог региона заключило соответствующий контракт с торгово-строительной компанией в начале 2025 года. Договор включал в себя капитальный ремонт мостового перехода через реку Кайма на 34-м километре автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск.

«К выполнению предусмотренных контрактом работ подрядчик не приступил, полученными в качестве аванса денежными средствами распорядился по своему усмотрению, после расторжения контракта заказчику их не вернул», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

25 ноября ТАСС сообщал, что врачу-психотерапевту Ирине Кирсановой, занимавшей должность заместителя бывшего руководителя «9-го лечебно-диагностического центра» (ЛДЦ) министерства обороны РФ, предъявлено обвинение в хищении государственных средств, предназначенных для приобретения медицинского оборудования для военной медицинской организации.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данному делу ранее был заключен под стражу бывший начальник «9-го ЛДЦ» МО РФ генерал-майор Константин Кувшинов. Следствие обратилось с ходатайством об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

