Пассажиры рейса Шарджа — Москва ночевали в аэропорту из-за его отмены

Пассажиры рейса из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Москву ночевали в аэропорту из-за его отмены. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, людям якобы не предоставили воду, еду и отель и не пустили к представителям компании-перевозчика.

«Как рассказали «Осторожно, новости» пассажиры рейса Air Arabia G9956, самолет должен был вылететь вчера в 17:55, но его отменили. Пассажиры остались в зале вылета аэропорта, никакой информации им не дают», — говорится в посте.

Пассажирам пришлось ночевать в аэропорту. Некоторые пытались пройти к стойкам информации, но их якобы не пустили сотрудники аэропорта, пишет канал.

21 ноября в Петербурге самолет, следовавший в Дубай, задержали более чем на сутки. По данным телеканала 78, пассажиры должны были вылететь из аэропорта еще 20 ноября, в 00:25, однако произошла задержка. Проблемы с вылетом пассажирам объяснили техническими причинами. В результате путешественники отправились в столицу ОАЭ спустя 31 час. Всего полета ожидали 126 пассажиров, из них 45 уехали в предоставленную авиакомпанией гостиницу, остальные вернулись домой и ожидали вылета там.

Ранее в Норильске сотни пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды.