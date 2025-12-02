Мужчина, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк

Отбывший срок за ограбления банка американец повторно ограбил тот же банк

Мужчина в США, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк, пишет CBS News.

Как пишут СМИ, 43-летний Кристофер Маккей, уже отбывший срок за ограбление, предпринял повторную попытку ограбить тот самый банк, что стал местом его первого преступления почти десять лет назад. И снова — неудачно.

По данным полиции, около 10 часов утра мужчина вошел в отделение банка, заявил, что вооружен, и потребовал деньги. После этого он скрылся пешком, но был быстро обнаружен и задержан офицерами неподалеку от места преступления.

Мужчине предъявлен новое обвинение в ограблении. Сейчас он находится за решеткой, ожидая приговор суда по своему делу.

