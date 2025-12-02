На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк

Отбывший срок за ограбления банка американец повторно ограбил тот же банк
close
Depositphotos

Мужчина в США, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк, пишет CBS News.

Как пишут СМИ, 43-летний Кристофер Маккей, уже отбывший срок за ограбление, предпринял повторную попытку ограбить тот самый банк, что стал местом его первого преступления почти десять лет назад. И снова — неудачно.

По данным полиции, около 10 часов утра мужчина вошел в отделение банка, заявил, что вооружен, и потребовал деньги. После этого он скрылся пешком, но был быстро обнаружен и задержан офицерами неподалеку от места преступления.

Мужчине предъявлен новое обвинение в ограблении. Сейчас он находится за решеткой, ожидая приговор суда по своему делу.

Ранее мужчина из Таиланда совершил кражу, чтобы попасть в тюрьму и отвлечься от рутины реальной жизни. По его словам, жизнь за решеткой кажется ему легче, чем трудности, с которыми он столкнулся на свободе.

