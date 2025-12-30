Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В России признали нежелательной американскую организацию юристов

Минюст внес LexCollective в список нежелательных организаций в России
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России внесло американскую компанию юристов LexCollective в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Список опубликован на сайте ведомства.

По данным ведомства, Генеральная прокуратура России признала организацию нежелательной 15 декабря.

24 декабря Генпрокуратура признала нежелательной деятельность голландской международной некоммерческой организации B4Ukraine. По данным ведомства, ее деятельность была сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для РФ.

16 декабря ГП признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative (признана в РФ нежелательной организацией). По данным ведомства, представители компании инициировали процессы против России в Европейском суде по делам о так называемых военных преступлениях, якобы совершаемых военнослужащими российской стороны в зоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее уральских блогеров заподозрили в сотрудничестве с нежелательными структурами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537607_rnd_0",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+