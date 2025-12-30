В России признали нежелательной американскую организацию юристов

Министерство юстиции России внесло американскую компанию юристов LexCollective в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Список опубликован на сайте ведомства.

По данным ведомства, Генеральная прокуратура России признала организацию нежелательной 15 декабря.

24 декабря Генпрокуратура признала нежелательной деятельность голландской международной некоммерческой организации B4Ukraine. По данным ведомства, ее деятельность была сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для РФ.

16 декабря ГП признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative (признана в РФ нежелательной организацией). По данным ведомства, представители компании инициировали процессы против России в Европейском суде по делам о так называемых военных преступлениях, якобы совершаемых военнослужащими российской стороны в зоне проведения спецоперации на Украине.

