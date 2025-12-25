В Саратове восстановлена штатная работа ТЭЦ-5

В Саратове энергетики восстановили штатную работу ТЭЦ-5, где на время ремонтных работ десяткам тысяч жителей ограничили подачу тепла и горячей воды была. Об этом сообщили в пресс-службе саратовского филиала ПАО «Т Плюс», передает РИА Новости.

«Энергетики «Т Плюс» восстановили работу энергооборудования ТЭЦ-5 и температуру горячей воды, которая была незначительно и кратковременно снижена сегодня в тепломагистрали № 1. На этот период циркуляция в системе не прекращалась», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что температура воздуха в домах не опускалась ниже норматива. По состоянию на 15:00 местного времени (14:00 мск) станция осуществляет работу в штатном режиме.

Энергетики указали, что прогрев теплоносителя происходит постепенно, чтобы не допустить дефектов на теплосетях. Они предупредили, что для полного восстановления режима необходимо несколько часов, точное время в каждом здании зависит от степени его удаленности от ТЭЦ-5 и работы внутридомового теплового узла.

25 декабря прокуратура региона сообщила об аварийной ситуации на ТЭЦ-5, затронувшей жителей Кировского, Ленинского и Фрунзенского районов Саратова. По информации надзорного ведомства, была ограничена подача тепла и горячей воды жителям более 573 домов и 44 объектов.

Ранее в батареях более 1,5 тыс. домов Ангарска упала температура из-за аварии на ТЭЦ.