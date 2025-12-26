На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ульяновец украл у курьера термосумку, чтобы съесть чужой заказ

В Ульяновске полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже термосумки у курьера, мужчина проник в помещение службы доставки еды, чтобы съесть чужой заказ. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошёл в Заволжском районе Ульяновска вечером. В дежурную часть полиции обратился руководитель компании по доставке продуктов с заявлением о краже. Он сообщил, что неизвестный злоумышленник проник в офис через открытую заднюю дверь и похитил оставленную без присмотра курьерскую термосумку. Ущерб оценили в 4800 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний неработающий ранее судимый местный житель. На допросе мужчина признался, что украл термосумку с единственной целью — чтобы поесть, но сумка, которую он унес, оказалась пустой. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Волгограде курьер не удержался и украл 4 кг раков, которых вез клиенту.

