Россиянин ударил девушку-подростка кулаком в лицо ради кражи рюкзака

В Ульяновской области 45-летний мужчина напал на 17-летнюю девушку ради кражи. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 декабря на Комсомольской улице в городе Новоульяновске. Предварительно, пьяный злоумышленник ударил девушку-подростка кулаком по лицу и выхватил у нее рюкзак, в котором находились личные вещи пострадавшей. После содеянного грабитель скрылся с места преступления.

Правоохранители установили подозреваемого и нашли его. Мужчина полностью признал свою вину в ходе допроса, у него изъяли украденные вещи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

