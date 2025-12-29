Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянин ударил девушку-подростка кулаком в лицо ради кражи рюкзака

В Ульяновской области мужчина ударил девушку-подростка ради кражи рюкзака
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Ульяновской области 45-летний мужчина напал на 17-летнюю девушку ради кражи. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 декабря на Комсомольской улице в городе Новоульяновске. Предварительно, пьяный злоумышленник ударил девушку-подростка кулаком по лицу и выхватил у нее рюкзак, в котором находились личные вещи пострадавшей. После содеянного грабитель скрылся с места преступления.

Правоохранители установили подозреваемого и нашли его. Мужчина полностью признал свою вину в ходе допроса, у него изъяли украденные вещи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее россиянин проводил до дома пьяного прохожего и ограбил его.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528415_rnd_8",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+