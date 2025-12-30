Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

ВСУ обстреляли несколько машин в Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: четверо ранены в результате атаки ВСУ на автомобили под Белгородом
Shutterstock

Четыре человека получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданским автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака произошла на участке автодороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа области. Одного из пострадавших в машине бойцы «Орлана» оперативно доставили в больницу, пассажирка транспортного средства получила ранения, несовместимые с жизнью. Машина полностью сгорела, отметил Гладков.

Еще один автомобиль попал под обстрел украинского дрона в селе Бессоновка Белгородского округа, водителя со слепыми осколочными ранениями лица и бедра доставили в Томаровскую больницу, уточнил глава региона. В Шебекинском округе в селе Вознесеновка от удара беспилотника по машине был ранен мужчина, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча.

ВСУ также атаковали трактор в селе Белянка. Водитель транспортного средства, по словам Гладкова, получил ранения лица, руки и голени.

До этого глава Гладков предупредил жителей региона о возможных обстрелах в преддверии новогодних праздников и поинтересовался о необходимости праздничных мероприятий на территории области.

Ранее российские военные уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536365_rnd_5",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+