ВСУ обстреляли несколько машин в Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: четверо ранены в результате атаки ВСУ на автомобили под Белгородом

Четыре человека получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданским автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака произошла на участке автодороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа области. Одного из пострадавших в машине бойцы «Орлана» оперативно доставили в больницу, пассажирка транспортного средства получила ранения, несовместимые с жизнью. Машина полностью сгорела, отметил Гладков.

Еще один автомобиль попал под обстрел украинского дрона в селе Бессоновка Белгородского округа, водителя со слепыми осколочными ранениями лица и бедра доставили в Томаровскую больницу, уточнил глава региона. В Шебекинском округе в селе Вознесеновка от удара беспилотника по машине был ранен мужчина, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча.

ВСУ также атаковали трактор в селе Белянка. Водитель транспортного средства, по словам Гладкова, получил ранения лица, руки и голени.

До этого глава Гладков предупредил жителей региона о возможных обстрелах в преддверии новогодних праздников и поинтересовался о необходимости праздничных мероприятий на территории области.

Ранее российские военные уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град».