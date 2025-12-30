Россиянам объяснили, как достичь гармонии в карьере и личной жизни

Для гармонии в личной жизни и карьере важно научиться пропорционально уделять им время. Об этом RuNews24.ru рассказал предприниматель, основатель первого в России отеля тишины «Мир Силентиум» Андрей Алексеев.

Он отметил, что жизнь людей строится из нескольких сфер, куда входят здоровье, работа, семейные отношения, духовное развитие, материальная самодостаточность. Если оценить успешность каждой из них, можно выделить лидеров и аутсайдеров. Последними направлениями человек обычно не хочет заниматься, пояснил эксперт.

«Но в жизни важен баланс. А для этого нужно гармонично развиваться в каждом из направлений. <...> чем больше внимания я уделяю семье, тем лучше идут дела в бизнесе, хотя на работе начинаю проводить меньше времени. Баланс позволяет нам проживать лучший сценарий своей жизни», — сказал Алексеев.

Опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что большинство (72%) опрошенных россиян признались, что совершали ошибки в карьере. Чаще всего боялись изменений — сменить работу, сферу деятельности или переехать, такой вариант ответа выбрали 56% опрошенных. 35% участников опроса считают своей ошибкой слишком долгую работу на одном месте, а 31% рассказали, что долгое время не понимали, чего хотят от своей карьеры.

